Крадії і насильник: з колонії в Одесі втекли троє ув'язнених (фото)
10:13, 17 липня 2018Інциденти
468 0
Втекли двоє засуджених за крадіжки та один - за розбещення неповнолітньої.
Засуджені втекли приблизно в чотири години ранку / фото: Нацполиция
З одеської колонії загального режиму №51 сьогодні вранці втекли троє засуджених.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції міста.
Читайте такожП'ятому яні педагоги у Вінниці забили до втрати свідомості іноземця і його неповнолітнього сина (відео)
Засуджені втекли приблизно о четвертій годині ранку. На волі опинилися Іван Запорожан 1997 року народження, Владислав Куспись 1995 року народження і В'ячеслав Загорняк 1992 року народження.
Запорожан засуджений за незаконне проникнення в житло і крадіжку, Куспись - за крадіжку, Загорняк - за задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітнього. Поліція розшукує втікачів.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі 14-річний хлопець викрав татів BMW, врізався у Tesla і спробував втекти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter