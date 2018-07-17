Поліція знайшла гільзи на місці розстрілу бізнесмена в Рівному (відео)

За наявною інформацією, загиблий був причетний до діяльності з видобутку бурштину.

Під час огляду місця вбивства бізнесмена у місті Рівне правоохоронці знайшли три гільзи калібру 9 мм.

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Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Рівненській області. Наразі правоохоронці здійснюють заходи щодо пошуку вбивці.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України.

Як повідомили в поліції, на території Рівненської області введено оперативний план «Сирена».

Місцеве видання «ЧаРівне», тим часом, з посиланням на заступника начальника ГУ НП у Рівненській області Сергія Волкова повідомляє, що за наявною інформацією, загиблий раніше був судимий, а крім того – помічений у діяльності з видобутку бурштину.

Раніше повідомлялось, що Рівному на парковці поблизу ринку застрелили 42-річного місцевого підприємця.