Кликав в Україну російські танки: у центрі Рівного затримали уродженця РФ з портретом Миколи ІІ

Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол за дрібне хуліганство і відпустили.

У центрі Рівного поліція сьогодні затримала уродженця РФ, який тримаючи в руках портрет царя Миколи ІІ, закликав ввести в Україну російські танки.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН речник патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко-Погореляк, наразі з’ясовано, що 71-річний уродженець Російської Федерації, який наразі проживає у Почаєві Тернопільської області, в першій половині дня 18 липня напроти майдану Незалежності, тримав у руках портрет Миколи ІІ та вигукував, що чекає на російські танки, і ображав українців.

Патрульні затримали чоловіка та відвезли у міськвідділ поліції. На нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство і відпустили.

На даний час не з’ясовано, чи є чоловік пацієнтом психлікарні.