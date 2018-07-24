"Вагон підскочив на рейках": з потягом, що прямував до Бердянська, сталася серйозна НП, багато постраждалих (фото)

13:09, 24 липня 2018
Інциденти
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Одна дитина госпіталізована з опіками / "Районка"

Сьогодні близько 9 години ранку на станції Пологи (Запорізька область) під час з’єднання локомотива та пасажирського поїзда № 227 сполученням Київ – Бердянськ постраждали більше 20 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, машиніст локомотива допустив перевищення швидкості під час з’єднання, що призвело до травмування пасажирів (забиття, садна, опіки, тощо).

На місце виїхали "швидкі" / "Районка"

За попередньою версією, машиніст перевищив швидкість, внаслідок чого сталося зіткнення. За словами очевидців, перший вагон просто "підскочив на рейках!", пише видання "Районка".

Деякі пасажири обпеклися гарячими напоями / "Районка"

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На місце події були викликані карети швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, медичну допомогу надано 26 пасажирам. Двох пасажирів – жінку з дитиною, яка отримала опік тіла від гарячого чаю, госпіталізовано до Пологівської міської лікарні. Станом на 12 годину, після надання допомоги, їх забрали з лікарні родичі. Всі інші пасажири продовжили поїздку до місця призначення.

Пасажирський поїзд відправлений за маршрутом слідування із затримкою на 1 год. 35 хв.

Для з’ясування обставин інциденту на місце виїхала комісія регіональної філії Придніпровської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулося смертельне ДТП: два авто вилетіло на тротуар, збиваючи пішоходів.

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Теги: #потяг#бердянськ