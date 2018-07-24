"Вагон підскочив на рейках": з потягом, що прямував до Бердянська, сталася серйозна НП, багато постраждалих (фото)

Постраждали 26 пасажирів, більшість з них обійшлася легким переляком і завищеним тиском.

Сьогодні близько 9 години ранку на станції Пологи (Запорізька область) під час з’єднання локомотива та пасажирського поїзда № 227 сполученням Київ – Бердянськ постраждали більше 20 пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, машиніст локомотива допустив перевищення швидкості під час з’єднання, що призвело до травмування пасажирів (забиття, садна, опіки, тощо).

За попередньою версією, машиніст перевищив швидкість, внаслідок чого сталося зіткнення. За словами очевидців, перший вагон просто "підскочив на рейках!", пише видання "Районка".

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На місце події були викликані карети швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, медичну допомогу надано 26 пасажирам. Двох пасажирів – жінку з дитиною, яка отримала опік тіла від гарячого чаю, госпіталізовано до Пологівської міської лікарні. Станом на 12 годину, після надання допомоги, їх забрали з лікарні родичі. Всі інші пасажири продовжили поїздку до місця призначення.

Пасажирський поїзд відправлений за маршрутом слідування із затримкою на 1 год. 35 хв.

Для з’ясування обставин інциденту на місце виїхала комісія регіональної філії Придніпровської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулося смертельне ДТП: два авто вилетіло на тротуар, збиваючи пішоходів.