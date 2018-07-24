У Києві сталася смертельна ДТП: два авто вилетіли на тротуар, збиваючи пішоходів (фото, відео)

За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

У Києві на Дорогожичах у результаті зіткнення легкових автомобілів Nissan і Renault загинув пішохід.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, аварія сталась на розі вулиць Олени Теліги та Щусева. Внаслідок зіткнення один з легковиків відкинуло на тротуар, де в цей час перебували люди.

За неофіційною версією працівників поліції, зіткнення сталося близько 12.00. Один з пішоходів, чоловік 1961 р.н., загинув, іншого пішохода направлено до лікарні з тяжкими травмами.

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Також постраждали пасажир і водій Renault. Саме цей автомобіль збив людей та зупинився, врізавшись у бетонний відбійник над шляхопроводом по вулиці Олени Теліги.

Судячи з характеру пошкоджень автомобілів, швидше за все, мало місце лобове зіткнення, оскільки в обох розбито капоти. Також в Renault пошкоджено лобове скло праворуч, імовірно, від удару в людину.

На місці працюють слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Правоохоронці офіційно не коментують ДТП, оскільки ще не отримали рапорт від патрульних, які першими приїхали на місце аварії.

Як повідомляв УНІАН, під Одесою: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, двоє загиблих.