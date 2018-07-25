Мажор на смерть збив дитину на столичному Печерську: поліція почала розслідування

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція почала розслідування смертельного наїзду водія Hummer на дівчинку на Печерську у Києві.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Водія Hummer затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Згідно із санкцією інкримінованої статті, молодику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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"На даний час правоохоронці ретельно вивчають камери відеоспостереження з місця ДТП, спілкуються з очевидцями з метою об'єктивного розслідування аварії. Крім того, у рамках кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення механізму дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. За даними ЗМІ, дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку на 50 метрів, внаслідок численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.