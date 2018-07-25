На Львівщині сталася смертельна ДТП (фото)
14:09, 25 липня 2018Інциденти
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Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє людей.
Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Львівщині загинуло двоє людей/ фото lv.npu.gov.ua
У ніч на 25 травня у місті Броди при виїзді на автодорогу сполученням Київ-Чоп зіткнулися легковик Citroen Berlingo та вантажівка.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок аварії загинув водій та пасажирка легковика.
Внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка легковика / фото lv.npu.gov.ua
За даними поліції, водій Citroen не надав вантажівці перевагу в русі, внаслідок чого і сталося зіткнення.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події", - повідомили у поліції.
За даними поліції, водій Citroen не надав вантажівці перевагу в русі / фото lv.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося 24 липня на Одещині.
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