На Львівщині сталася смертельна ДТП (фото)

14:09, 25 липня 2018
Інциденти
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Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Львівщині загинуло двоє людей/ фото lv.npu.gov.ua

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок аварії загинув водій та пасажирка легковика.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажирка легковика / фото lv.npu.gov.ua

За даними поліції, водій Citroen не надав вантажівці перевагу в русі, внаслідок чого і сталося зіткнення.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події", - повідомили у поліції.

За даними поліції, водій Citroen не надав вантажівці перевагу в русі / фото lv.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося 24 липня на Одещині.

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Теги: #ДТП#Львівщина