Смертельна ДТП під Одесою: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, двоє загиблих (фото)

46-річний водій "Фольксвагена" загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні, зараз йде слідство.

Дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося сьогодні вночі на 412 км траси Одеса-Київ, в Іванівському районі Одеської області.

Про це повідомляє поліція області. Попередньо встановлено, що «Фольксваген» з «Фордом» на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з «КамАЗом», який повертався з Іванівки в бік Одеси. 46-річний водій «Фольксвагена» загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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