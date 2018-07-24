Смертельна ДТП під Одесою: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, двоє загиблих (фото)
Дві людини загинули в результаті ДТП, яке сталося сьогодні вночі на 412 км траси Одеса-Київ, в Іванівському районі Одеської області.
Про це повідомляє поліція області. Попередньо встановлено, що «Фольксваген» з «Фордом» на причепі, рухаючись у бік Києва, зіткнувся з «КамАЗом», який повертався з Іванівки в бік Одеси. 46-річний водій «Фольксвагена» загинув відразу, його 25-річний син - у лікарні.
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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Раніше у Києві вночі вантажівка влетіла в будівлю кафе.