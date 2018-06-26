У Києві зниклого студента знайшли повішеним (фото)

Повішеного в столиці студента шукали майже тиждень.

У вівторок, 26 червня, в Києві на проспекті Перемоги знайшли повішеного студента. Хлопець наклав на себе руки на 21 поверсі недобудованого корпусу медуніверситету імені Богомольця.

Тіло повішеного знайшли вночі. Про це "Інформатору" розповіли охоронці території.

Читайте такожУ Житомирі студент стрибнув з даху 14-поверхівки

За попередніми даними, повісився 21-річний студент КПІ. Його знайомі розповіли вранці, що шукали хлопця майже тиждень. А знайшли загиблого підлітки, які, оминувши охорону з протилежного від будівництва боку, забралися на останній поверх недобудови.

На місці працювали правоохоронці та медики швидкої. Лікарям залишилося тільки констатувати смерть.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 червня в Чугуєві Харківської області виявили повішеним місцевого активіста Миколу Бичка.