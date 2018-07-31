На Харківщині вбили бійця батальйону "Донбас-Україна"

Тіло молодого бійця-контрактника з тілесними ушкодженнями було виявлено у військовій частині в місті Лозова.

У Лозовій Харківської області на території військової частини знайшли мертвим військовослужбовця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до поліції вчора, 30 липня.

За відомостями поліції, тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова.

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Тіло загиблого знайшли у каналізаційному колекторі на території військової частини.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах Харківщини повідомили, що загиблий був контрактником і проходив службу в батальйоні «Донбас-Україна».

Водночас, як пише "Depo.Харків" з посиланням на інформоване джерело в правоохоронних органах Харківської області, з одягу на чоловікові були лише військові штани.

На тілі нібито виявлені дві рани на шиї, забиття грудної клітини, ознаки розкладання м'яких частин тіла. Труп направили до моргу для встановлення причин смерті.

Раніше в Борівському районі Харківської області сталася аварія, жертвою якої став військовослужбовець 1977 року народження.