На Харківщині в ДТП загинув сержант-контрактник (фото)

Чоловік 1977 року народження не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет.

У Борівському районі Харківської області сталася аварія, жертвою якої став військовослужбовець 1977 року народження.

Про це повідомили джерела NewsRoom серед силовиків. За даними правоохоронців, близько 16:20 в селі Нижнє Солоне потрапив у ДТП автомобіль ВАЗ-2115, за кермом якого перебував контрактник ЗСУ.

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Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет і перекинувся. Від отриманих травм сержант радіолокаційної роти загинув на місці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також співробітники ВСП та військової прокуратури.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини").

Як повідомляв УНІАН, у Рівному при зіткненні мікроавтобуса з вантажівкою загинув військовослужбовець, ще один військовий травмований.