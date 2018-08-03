У Шостці затримали двох бандитів, які погрожували чоловіку та його родині, вимагаючи $10 тисяч

На Сумщині правоохоронці затримали двох кримінальних "авторитетів".

У місті Шостка (Сумська область) працівники Національної поліції та Служби безпеки України під час спецоперації затримали двох місцевих кримінальних "авторитетів" за підозрою у вимаганні грошей в сумі 10 тисяч доларів США у місцевого жителя.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, за ці гроші "авторитети" мали не спричиняти щодо чоловіка та його родини насильницьких дій.

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"Наразі зловмисники затримані. За даним фактом слідчим відділенням обласної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області зловмисники підпалили поле з урожаєм пшениці, тероризуючи депутата, якому воно належить.