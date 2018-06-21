В Одеській області тероризують депутата: зловмисники підпалили його поле з урожаєм пшениці (фото)

Активіст повідомив, що майно депутата підпалюють уже вдруге за тиждень, і за цим стоїть місцевий кримінальний авторитет.

В Одеській області біля українсько-молдавського кордону невідомі підпалили поле з урожаєм пшениці депутата Одеської обласної ради Віталія Разумова.

Про це у Facebook повідомив активіст Олександр Жирносенко.

За його словами, підпал поля став продовженням історії з підпалом водонасосної станції за 150 метрів від кордону з Придністров'ям у селі Градениці, яку підпалили наприкінці минулого тижня.

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«Судячи з усього. версія з диверсією абсолютно розвалилася, оскільки вчора мені повідомили що після підпалу насосної станції почалися погрози і залякування персоналу на агропідприємстві, яке належить тому самому облдепутату Разумову, після чого з його підприємства звільнилося 3 агрономи. А вчора почали підпалювати його поля з урожаєм», - написав активіст.

Він наголошує, що те, що відбувається - дедалі більше наростаючий конфлікт - негативно позначиться не тільки для всього регіону, а й для України.

Активіст стверджує, що «місцевий кримінальний авторитет Ляма, якого кришує московський патріархат, відчувши свою безкарність, продовжує влаштовувати фаєр-шоу на кордоні з ПМР».

У поліції цей інцидент поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в Одеській області невідомі озброєні люди підпалили водонасосну станцію, розташовану біля українсько-молдавського кордону. Повідомлялося, що вночі, в селі Градениці, за 150 м від кордону з невизнаним Придністров'ям, група озброєних автоматами осіб увірвалася на водонасосну станцію і підпалила її.