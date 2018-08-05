У Києві неадекватний чоловік напав на хлопця з шаблею (фото)

Дебошира затримали правоохоронці.

У ніч на неділю, 5 серпня, в центрі Києва неадекватний чоловік, бігаючи з шаблею по Подолу, напав на перехожого і поранив його.

Про це повідомляє Київ оперативний, публікуючи відповідні фото.

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"Ось - Андрій Миколайович, він з шаблею, що на фото, просто бігав по Подолу і намагався нападати на людей. Дуже п'яний і дуже буйний. Мабуть, "білочка" зайшла в гості. Андрій Миколайович підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобну дылянку, а потім ще й передпліччя", - йдеться в повідомленні.

Дебошира затримали правоохоронці. Пояснити свій вчинок затриманий так і не зміг.