У Києві неадекватний чоловік напав на хлопця з шаблею (фото)
10:28, 05 серпня 2018Інциденти
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Дебошира затримали правоохоронці.
Поліція затримала чоловіка, який напав на хлопця з шаблею / фото facebook.com/UA.KyivPolice
У ніч на неділю, 5 серпня, в центрі Києва неадекватний чоловік, бігаючи з шаблею по Подолу, напав на перехожого і поранив його.
Про це повідомляє Київ оперативний, публікуючи відповідні фото.
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"Ось - Андрій Миколайович, він з шаблею, що на фото, просто бігав по Подолу і намагався нападати на людей. Дуже п'яний і дуже буйний. Мабуть, "білочка" зайшла в гості. Андрій Миколайович підбіг до молодого чоловіка 1989 року народження і наніс йому удар в лобну дылянку, а потім ще й передпліччя", - йдеться в повідомленні.
Дебошира затримали правоохоронці. Пояснити свій вчинок затриманий так і не зміг.
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