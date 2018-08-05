На Вінниччині нелегально розбирають старовинну цукроварню Потоцьких (відео)

Графську цеглу ручного формування продають за безцінь усім охочим.

У Вінницькій області нелегально розбирають історичну пам'ятку - барське володіння графів Потоцьких.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У повідомленні сказано, що маєток вже перетворився в руїни і місцеві розтягують його по цеглині - від цукроварні 19-го століття залишилася одна стіна.

За словами охоронця об'єкту, нині тут розбирають цукровий завод радянських часів. Хлопцям, які розбивають і складають цеглу, платять 700 гривень за тисячу одиниць.

Місцеві жителі розповідають, що тут розбирають на продаж саме графські споруди, де кожна цегла з гербовим тисненням. Однак є ті, хто це заперечує.

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Червона цегла з цукрового заводу коштує по дві гривні за одиницю, біла - по 25 гривень, а царська - по 10 гривень.

Місцеві чиновники підтверджують, що хтось заробляє на історичній спадщині, але запевняють, що зробити нічого не можуть.

"Будинок цукрозаводчика - під охороною, якщо його почнуть валити, то для цього передбачена кримінальна відповідальність. Але поки що валять тільки сам завод, який, на жаль, не має ніякого охоронного статусу", - пояснює завідувач сектором охорони культурної спадщини Михайло Потупчик.

В селі Уладівка жили графи Потоцькі, які побудували тут цукроварню. Пізніше, у радянський час, на території з'явилися цукрові заводи, які давно занедбані і кілька разів перепродувалися. Кому зараз все це належить, ніхто в селі не знає.

Місцеві побоюються, що слідом за графським цукровим заводом, на цеглу можуть розібрати і маєток.