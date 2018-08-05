На абордаж: у Дніпрі нетверезий капітан катеру протаранив ресторан

12:28, 05 серпня 2018
Інциденти
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В Дніпрі катер врізався у плавучий ресторан / фото "Інформатор"

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Як повідомляє «Інформатор», інцидент стався навпроти готелю «Дніпропетровськ». Прибулі на місце патрульні піднялися на судно і побачили там капітана. При спілкуванні з водієм катера у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні запропонували чоловікові пройти тест на драггері, але він відмовився. На місце викликали поліцейських для укладання протоколу та слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду пригоди.

Раніше в Києві рятувальники дістали затонулий з невідомих причин катер.

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Теги: #днепр#катер