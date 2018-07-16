У Києві рятувальники дістали затонулий з невідомих причин катер

За допомогою насосу та катеру «UMS-600», затонулий катер підняли на поверхню, відкачали з нього воду і відбуксирували до берега.

15 липня о 22:17 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Прирічній, 17, в затоці «Собаче гирло», що в акваторії р. Дніпро, почав тонути пришвартований катер «Tracker».

Читайте такожНа Хмельниччині рятувальники витягли з річки затонулий мікроавтобус (фото)

Про це повідомляє ДСНС. На місце події негайно було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. По прибуттю до швартувального понтону, рятувальники приступили до аварійно-рятувальних робіт. За допомогою насосу та катеру «UMS-600», затонулий катер підняли на поверхню, відкачали з нього воду і відбуксирували до берега.

На щастя, на борту катера пасажирів не було. Причини події наразі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Голосіївському районі Києва веслувальник знайшов потопельника.