Під Хмельницьким вантажівка злетіла з мосту, є постраждалі (фото)

17:44, 05 серпня 2018
Інциденти
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На Хмельниччині сталась масштабна ДТП з вантажівкою / Facebook - Сергей Пикуля

Біля мосту на Заслучі у Старокостянтинові (Хмельницька область) вантажівка зірвалася з мосту та впала у ріку. Рятувальники витягли з кабіни авто одну людину і почали витягати водія.

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Про пригоду повідомив у Facebook-спільноті «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Пікуля.

«Аварія біля мосту на Заслучі в Старокостянтинові. За попередньою інформацією: у фури вистрілило колесо. Одну людину дістали, водія дістають», – зазначив він.

За словами свідків інциденту, постраждалі живі, їх було госпіталізовано.

Раніше повідомлялось, що на проспекті Слобожанського в Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 допустив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

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Теги: #ДТП#Хмельниччина