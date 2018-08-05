Під Хмельницьким вантажівка злетіла з мосту, є постраждалі (фото)
Біля мосту на Заслучі у Старокостянтинові (Хмельницька область) вантажівка зірвалася з мосту та впала у ріку. Рятувальники витягли з кабіни авто одну людину і почали витягати водія.
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Про пригоду повідомив у Facebook-спільноті «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Пікуля.
«Аварія біля мосту на Заслучі в Старокостянтинові. За попередньою інформацією: у фури вистрілило колесо. Одну людину дістали, водія дістають», – зазначив він.
За словами свідків інциденту, постраждалі живі, їх було госпіталізовано.
Раніше повідомлялось, що на проспекті Слобожанського в Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 допустив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.