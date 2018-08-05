У Дніпрі "Лексус" збив на смерть двох пішоходів

Поліція встановлює усі обставини події та з'ясовує особи загиблих.

На проспекті Слобожанського в Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 допустив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровській області, інцидент стався о 1:30 ночі 4 серпня. Автомобіль збив невстановлених чоловіка та жінку 30-35 років, які перетинали проїжджу частину.

Наразі ведуться слідчі дії. Поліція встановлює всі обставини події з'ясовує особи загиблих.

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