У Дніпрі "Лексус" збив на смерть двох пішоходів
16:09, 05 серпня 2018Інциденти
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Поліція встановлює усі обставини події та з'ясовує особи загиблих.
У Дніпрі дві людини загинули під колесами елітного авто / Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
На проспекті Слобожанського в Дніпрі водій автомобіля Lexus RX 350 допустив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.
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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровській області, інцидент стався о 1:30 ночі 4 серпня. Автомобіль збив невстановлених чоловіка та жінку 30-35 років, які перетинали проїжджу частину.
Наразі ведуться слідчі дії. Поліція встановлює всі обставини події з'ясовує особи загиблих.
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