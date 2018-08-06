У Києві невідомі в камуфляжі напали на будинок відомої української телеведучої

Люди в камуфляжній формі перелізли через паркан і стали вибивати двері.

У Києві невідомі напали на будинок журналістки проекту "Надзвичайні Новини" і телеведучої Вікторії Сеник.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Костянтин Стогній. "Люди в камуфляжній формі перелізли через паркан і стали вибивати двері в будинку. Мама Вікторії і сусіди підняли шум, викликали поліцію. Це сполохало нападників. Наряд, який прибув, не зміг затримати зловмисників. Одного з нападників нібито впізнали. За попередніми даними - представник чеченського кримінального угруповання, який перебуває в розшуку. Уточнюємо", - написав він.

Стогній додав, що Сеник переїхала до батьків після того, як в її квартиру біля метро "Політехнічний інститут" через вікно залізли невідомі. Тоді, за словами журналіста, спрацювала сигналізація. Наряд тоді нікого не зміг затримати.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 6 липня недалеко від столичного вокзалу чоловік вистрілив з травматичного зброї та поранив журналістку телеканалу СТБ Євгенію Мотрич.