У Києві біля вокзалу з травматичної зброї поранили журналістку, яка йшла з дитиною

Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї, під час інциденту на руках у неї була дитина.

У Києві в п'ятницю ввечері, 6 липня, неподалік столичного вокзалу чоловік вистрілив із травматичної зброї і поранив журналістку каналу СТБ Євгенію Мотрич.

Про це повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, пише Громадське.

"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і потрапила їй у живіт", - повідомив Семенюк.

Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту.

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«Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись», — зазначив Семенюк.

Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.

За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився слюсарем-сантехныком підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.

Громадське намагалось зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.

Згодом сама Євгенія прокоментувала інцидент на сторінці в Facebook.

"Після вечірнього інциденту на вокзалі Я жива і практично здорова. Слава Богу все обійшлося великим синяком на животі і сильним стресом. Головне, що не постраждав малий (бо був в сантиметрі) а «стрілка» затримали", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня у місті Вишневому Київської області було затримано чоловіка, який поранив з травматичної зброї дитину 14 років. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції дії затриманого кваліфікували як хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.