Нападників було двоє: з’явилися подробиці та фото з місця вбивства екс-бійця АТО у Бердянську
У Мережі з’явилися фото з місця вбивства ветерана АТО Віталія Олешко з позивним Сармат.
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Бердянське видання pro.berdyansk.biz, яке оприлюднило фото, повідомляє, що, за словами очевидців, напад на Сармата стався у дворі готелю, що належить родині Олешко по Східному проспекту, 157.
Повідомляється, що двоє людей приїхали на червоному автомобілі, імовірно марки Таврія, увійшли у двір і вистрілили в спину Олешко.
За попередньою інформацією, номер автомобіля на якому приїхали нападники АР8673.
На території Запорізької і Донецької областей введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.
Як розповів УНІАН представник УСБУ в Запорізькій області, Олешка застрелили у дворі його будинку - невідомий вистрілив йому в спину попередньо з мисливської рушниці. Крім того, як стало відомо УНІАН, останнім часом на адресу загиблого надходили погрози.
Відзначимо, що Олешко був організатором багатьох акцій протесту під стінами Запорізької ОДА. Зокрема, він з іншими бійцями АТО звинувачував керівництво області в непрозорому виділенні земельних ділянок військовослужбовцям.