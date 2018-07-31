Нападників було двоє: з’явилися подробиці та фото з місця вбивства екс-бійця АТО у Бердянську

За словами очевидців, двоє людей приїхали на червоному автомобілі, імовірно марки Таврія, увійшли у двір і вистрілили в спину ветерану АТО.

У Мережі з’явилися фото з місця вбивства ветерана АТО Віталія Олешко з позивним Сармат.

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Бердянське видання pro.berdyansk.biz, яке оприлюднило фото, повідомляє, що, за словами очевидців, напад на Сармата стався у дворі готелю, що належить родині Олешко по Східному проспекту, 157.

Повідомляється, що двоє людей приїхали на червоному автомобілі, імовірно марки Таврія, увійшли у двір і вистрілили в спину Олешко.

За попередньою інформацією, номер автомобіля на якому приїхали нападники АР8673.

На території Запорізької і Донецької областей введено план перехоплення "Сирена" для затримання злочинця.

Як розповів УНІАН представник УСБУ в Запорізькій області, Олешка застрелили у дворі його будинку - невідомий вистрілив йому в спину попередньо з мисливської рушниці. Крім того, як стало відомо УНІАН, останнім часом на адресу загиблого надходили погрози.

Відзначимо, що Олешко був організатором багатьох акцій протесту під стінами Запорізької ОДА. Зокрема, він з іншими бійцями АТО звинувачував керівництво області в непрозорому виділенні земельних ділянок військовослужбовцям.