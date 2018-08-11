У Харківській області пенсіонер потрапив під потяг

За попередньою інформацією, чоловік переходив через колії у невстановленому місці.

Чоловік, який переходив колії на залізничній станції Кегичівка, потрапив під пасажирський поїзд сполученням Черкаси — Київ.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

Подія сталася в п'ятницю, 10 серпня. У результаті отриманих травм чоловік помер на місці.

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Поліцейські, які прибули на місце події, встановили особу загиблого. Ним виявився 77-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік переходив через колії у невстановленому місці.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень місцевого відділення поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.