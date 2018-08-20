В Одесі викрили підпільний алкогольний цех, вилучено понад 7 тисяч літрів сурогату (фото)

За даними слідства, небезпечний сурогатний алкоголь в подальшому реалізовувався на території Одеси.

В Одесі правоохоронці виявили цех з незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та вилучили понад 7000 літрів небезпечного алкоголю.

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Як повідомляється на сайті Прокуратури Одеської області, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та незаконного збуту цих товарів (ч. 3 ст. 204 КК України).

В ході розслідування співробітники прокуратури спільно з ДФС виявили цех з незаконного виготовлення фальсифікату та склад, де зберігали нелегальну алкогольну продукцію.

«У ході обшуків у нежитлових приміщеннях правоохоронці вилучили загалом понад 7000 літрів спирту та готової спиртової суміші, ароматизатори та обладнання для виробництва алкоголю», - зазначено у повідомленні.

За даними слідства, небезпечний алкоголь в подальшому реалізовувався через торгові об’єкти на території Одеси.

Вилучену продукцію направлено на експертизу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

В травні повідомлялось, що у місті Бориспіль Київської області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.