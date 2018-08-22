Камери зафіксували з десяток порушень ПДР водієм BMW за кілька годин до масштабної ДТП у Києві (відео)

Кілька разів водій проїхав на червоний сигнал світлофора, виїжджав на зустрічну смугу та ледь не збив пішохода.

Камери відоспостереження, встановленні на вулицях Києва, зафіксували з десяток порушень ПДР водієм BMW за кілька годин до того, як він протаранив три припарковані автівки на Дніпровській набережній.

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На відео видно, як BMW на великій швидкості кружляє вулицями столиці. Кілька разів водій проїхав на червоний сигнал світлофора, виїжджав на зустрічну смугу та ледь не збив пішохода, йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, поліцейські зясували, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не мав водійських прав, оскільки їх його позбавили раніше.

Після складання адмінпротоколу поліція відпустила п'яного водія.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня у Києві на Дніпровській набережній сталося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів. Водій автомобіля BMW на великій швидкості в’їхав у припарковані автомобілі, дивом обійшлося без постраждалих.