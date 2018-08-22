У Києві біля метро "Дружби народів" прорвало трубу з гарячою водою - окріп стікає у підземні переходи
19:42, 22 серпня 2018Інциденти
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Тротуар і проїжджу частину залило, вода стікає у підземні переходи.
Тротуар і проїжджу частину залило / скріншот
Сьогодні, 22 серпня, у Києві стався прорив труби з гарячою водою на бульварі Дружби народів в районі метро. Тротуар і проїжджу частину залило, вода стікає в підземні переходи.
Відео події опублікувало видання The Village Україна.
Хороша новина: На Дружби народів є гаряча вода— The Village Україна (@thevillageua) 22 серпня 2018 р.
Погана новина: Вона залила всю вулицю pic.twitter.com/oLiqakOOvU
Як повідомляв УНІАН, через репетицію параду до Дня Незалежності в центрі Києва обмежать рух транспорту. Також у зв'язку з проходженням військової техніки внесено зміни у рух громадського транспорту.
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