На Сумщині п'яний 19-річний мотоцикліст наїхав на пішоходів: одна людина загинула, двоє постраждали

Водій транспортного засобу втік з місця ДТП.

В селі Спаське Сумської області п'яний 19-річний мотоцикліст здійснив наїзд на пішоходів на вулиці, внаслідок чого одна з постраждалих від отриманих травм померла в лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області, повідомлення про ДТП надійшло до поліції сьогодні, 25 серпня, близько третьої години ночі.

На момент приїзду працівників поліції постраждалих забрали до лікарні. Водій транспортного засобу залишив місце ДТП. Під час огляду території поліцейські виявили уламки з його мотоциклу.

«Весь особовий склад нашого відділення був задіяний на розшук водія. На одній з вулиць села увагу поліцейських привернув молодий чоловік, якій вів у руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для ДТП ушкодженнями, а сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння», - коментує подію начальник Кролевецького відділення поліції Олег Переход.

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Як з’ясувалось, водієм виявився 19-річний уродженець сусіднього села, який наразі проживає і працює зварювальником на одній із фірм у Києві. На свята він приїхав до дідуся з бабусею.

«Одній із потерпілих в ДТП – 14 років. У неї діагностували забійну рану голови. Інша – 1980 року народження, отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми. Життя третій жінці,1988 р. н., медикам врятувати не вдалося», – йдеться у повідомленні.

По факту ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України, санкція якої передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.