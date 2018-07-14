У Польщі український заробітчанин впав з даху і розбився на смерть
У західній Польщі в місті Шамотули сьогодні впав з даху і загинув український будівельник.
Як повідомляє Польське Радіо, громадянин України, який працював на будівництві супермаркету в Шамотулах (Великопольське воєводство) упав з даху і загинув на місці події.
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Обставини трагічної події досліджує польська поліція, прокуратура та інспекція праці.
«Ми отримали повідомлення, щоб у зв’язку з випадком на будівлі, забезпечити приземлення гелікоптера. Виявилося, що 52-річний чоловік, громадянин України, після падіння з даху помер на місці», - сказала Евеліна Грабова з повітової комендатури поліції в Шамотулах.
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