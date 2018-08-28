Скандал у Житомирі: радикали розмалювали фасад кав’ярні через питання «Чий Крим?!» (фото)

Після інциденту у Facebook мережі "Sharikava" з`явився вірш з критикою діяльності та позиції націоналістів.

У Житомирі члени націоналістичної організації «С14» розмалювали фасад кав’ярні місцевої мережі «Sharikava».

Як повідомляється у Facebook житомирскього осередку організації, це було зроблено, оскільки власники закладу начебто не стали надавати пояснень з приводу карти України без Криму на їхньому сайті.

«С14 Житомир разом з Права Молодь нагадали "Sharikava" - Чий Крим?! Враховуючи останні події коли власники даного закладу відморозилися від пояснень з приводу карти Україна без Криму на їхньому сайті. Крим - це Україна!!!», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ Києві радикали зірвали лекцію Amnesty International про права ЛГБТ (відео)

Публікація С14 супроводжується фото фасаду кав’ярні, на якому залишили написи фарбою.

Як повідомляє місцеве видання «Житомир Life», напередодні мережа житомирських і вінницьких кав’ярень «Sharikava» опинилась у центрі скандалу через публікацію на своєму офіційному сайті карти України без Криму.

Першим скрін сайту sharikava.com.ua оприлюднив житомирський військовослужбовець Андрій Шкіпер.

«Цікаво почути від #Sharikava з приводу мапи України без Криму на їхньому сайті який швидко зник при появі великого незадоволення людей. Ось ще один доказ того що керівництво спробувало відмазатись банальною відповідю типу "наші ресурси виключно українською,а то не наш сайт" хоча він також був на українській мові», - зазначив він у Facebook.

Згодом журналістам відповіли, що команда мережі не причетна до інциденту, і що він став результатом помилки, бо над перевіркою контенту працює багато людей.

В подальшому громадськість з’ясувала, що власник мережі «Sharikava» відвідував окупований Крим. Про це він сам повідомляв в Instagram.

Після інциденту у Facebook мережі Sharikava з`явився вірш з критикою діяльності та позиції націоналістів.

Раніше в окупованому Сімферополі українську пісню "Я не здамся без бою" привітали гучними оплесками.