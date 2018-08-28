У Києві 15-річна дівчина випала з вікна і розбилася на смерть (фото)
15:38, 28 серпня 2018Інциденти
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Місцеві жителі говорять про те, що підліток страждав від нерозділеного кохання.
У столиці випала з вікна дівчина-підліток / фото - dtp.kiev.ua
На вулиці Алматинській у Києві (Дніпровський район) викинулася з вікна 15-річна дівчина. Смерть настала миттєво.
Про це в Facebook повідомляє проект dtp.kiev.ua.
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«Страшна НП в Києві на Алматинській: 15-річна дівчинка викинулася з 15 поверху, впала на дах під'їзду... смерть настала миттєво. Без варіантів. На місці швидка.. Їде поліція і СОГ. Місцеві жителі говорять про нерозділене кохання...», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області 26 серпня повісилася неповнолітня дівчина.
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