В Одеській області повісилася 15-річна дівчина

За даними радника голови Одеської ОДА Артема Поланського, дівчина була вагітною. Неповнолітню бив її 29-річний співмешканець.

В Одеській області 26 серпня повісилася неповнолітня дівчина.

Про це у Facebook повідомив радник голови Одеської ОДА з питань захисту дітей Артем Поланський, зазначивши, що загиблій було 15 років.

«У 2007 році опіку над Габріелою (потерпілою - УНІАН) призначили бабусі, але щось пішло не так. Кілька разів вона була в притулку, потім потрапила до нашого дитячого будинку, внаслідок юридичної помилки - адже опіку з бабусі не було знято. Минулого року її знову повернули бабусі», - повідомив Поланський.

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За його даними, півтора місяці тому дівчину і бабусю побив 29-річний співмешканець неповнолітньої. Після цього дівчину, яка на той момент була вагітною, знову привезли до притулку, звідки її було доставлено до лікарні, а потім її повернули додому.

«Вчора Габріела повісилася», - повідомив радник. Він зазначив, що в загибелі неповнолітньої багато хто винні, зокрема й чиновники.

Серед проблем він називає брак кадрів і фінансів для якісної роботи соціальних служб, Служби у справах дітей, відсутність кризового центру для важких підлітків і психологів. Також він констатує невтручання правоохоронних органів і відсутність покарання для вищеназваного 29-річного чоловіка.

За попередніми даними, НП сталася в Білгород-Дністровському районі.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області те, що сталося, поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Генерала Наумова виявили труп жінки. Вона повісилася на сходовому марші пожежної драбини.