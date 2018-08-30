У Києві озброєний чоловік взяв у заручники 4-х дітей: поліція пішла на штурм (фото)

Чоловіка, який взяв у заручники власних дітей, затримали, а діти перебувають у безпеці, їхньому життю нічого не загрожує.

У Києві чоловік із дітьми забарикадувався в квартирі і погрожував застосувати зброю.

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Як йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва, до правоохоронців зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину. На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі прибув наряд патрульних.

«Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожує зброєю», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Спочатку, після перемовин зі зловмисником, він випустив із помешкання 13-річну доньку.

Пізніше Крищенко повідомив, що чоловіка, який взяв у заручники власних дітей, затримали, а діти перебувають у безпеці, їхньому життю нічого не загрожує.

«Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали», – повідомив Крищенко.

У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.