У Києві хулігани взяли велосипед напрокат, розбили його і втопили в Дніпрі (відео)

За достовірну інформацію про правопорушників пообіцяли винагороду.

У Києві в середу, 29 серпня, близько сьомої години ранку четверо невідомих взяли прокатний велосипед Nextbike з парковки на Поштовій площі пошкодили його і втопили його у Дніпрі.

Про це повідомив Олексій Кушка на сторінці в Facebook.

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Злочин зафіксували кілька відеокамер на Поштовій площі. Перед тим, як кинути велосипед в річку, молодики спустили його сходами біля Причалу №10, пинаючи ногами.

Компанія Nextbike оголосила про розшук невідомих хуліганів. Трьом хлопцям та дівчині на вигляд від 18 до 22 років.

Олексій Кушка також опублікував прикмети злочинців.

"Особливі прикмети: №1 - "Кучерявий": Хлопець, зламана ліва рука, фіксуюча пов'язка, кучеряве середньої довжини волосся, зріст вище середнього, був одягнений у темну футболку, джинси, кеди. №2 - "Набитий": Хлопець, ліве та праве передпліччя та права нога на задній частині голінки татуювання, коротке волося, зріст середній. Був одягнений у темну бейсболку, темну футболку, світлі шорти та білі кросівки. №3 - "Рубаха": Хлопець, середній зріст, коротке волося, підбрите біля скроні. Був одягнений у світлу сорочку на випуск, закатані рукава, світло-сині штані, темні кросівки. №4 - дівчина, волосся середньої довжини, зачиска типу "Каре", червона сукня, червона сумка, білі сандалії.

За достовірну інформацію про правопорушників обіцяють винагороду.

Нагадаємо, за два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.