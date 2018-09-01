На Харківщині масштабна пожежа - горить близько 10 гектарів лісу

До ліквідації пожежі залучено 130 осіб, 28 одиниць техніки, пожежні потяг, вертоліт та літак.

У Харківській області сталася лісова пожежа площею близько 10 гектарів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 13.00 поблизу с. Гатище Вовчанського району на території Жовтневого лісництва Вовчанського лісгоспу сталося загорання лісової підстилки.

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Станом на 16.00 спостерігається верхова пожежа двома осередками на площі близько 10 га.

«Проводиться оборювання осередків пожежі. Сили та засоби зосереджені для захисту населених пунктів», - повідомляють у відомстві.

До гасіння залучено 130 осіб, 28 одиниць техніки та пожежний потяг, з них від ДСНС 102 осіб та 23 одиниці техніки, в тому числі вертоліт Мі-8, літак АН-32 П.