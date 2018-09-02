У Дніпрі озброєний пістолетом чоловік купив пиво без черги та роздягнув перехожого (відео)

На місце негайно направили екіпаж патрульної поліції, підозрюваного затримали.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом. При собі у нього знайшли не лише зброю, але й посвідчення «Правого сектору».

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Як повідомляє «Інформатор», увечері 1 вересня поліція отримала інформацію про те, що на проспекті Івана Мазепи, біля супермаркету VARUS, знаходиться озброєний чоловік. На місце негайно направили екіпаж патрульної поліції, підозрюваного затримали.

Як повідомили в поліції, затриманий чоловік встиг зайти до магазину «Море пива» і, погрожуючи пістолетом, купити пиво без черги. Далі, за словами поліцейських, чоловік вийшов на вулицю і, погрожуючи пістолетом перехожому, змусив його зняти футболку.

За попередніми даними, у затриманого був при собі пістолет системи Стєчкіна з глушником, з 12 бойовими патронами. Жодних документів на зброю у нього при собі не було.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, а чоловіка доставили в Новокодакське відділення поліції, для з'ясування обставин.

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