Стрілянина під мерією Харкова: охоронець, який вижив, розповів про інцидент

Раніше в прес-службі міськради повідомили, що стан постраждалого почав поліпшуватися.

Охоронець міськради Геннадій М., який був поранений вночі 20 серпня під будівлею харківської мерії, дав свідчення слідчим.

Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції. Днем раніше у прес-службі мерії повідомили, що стан постраждалого почав поліпшуватися, однак повне одужання займе багато часу, передає NewsRoom.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Прибулі за викликом поліцейські побачили біля будівлі пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти у патрульних.

В результаті стрілянини був поранений поліцейський Дмитро Кирієнко, який згодом помер у лікарні. Патрульні нападника знешкодили. Охоронця прооперували, його стан важкий.

За фактом подій біля Харківської міськради відкрито три кримінальні провадження.

Поліція встановила особу нападника. Ним виявився 47-річний безробітний слюсар-рихтовщик Олександр Поярков. Під час скоєння злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.