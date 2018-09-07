Під Одесою зіткнулися два BMW – рятувальники витягли з понівеченого авто тіла трьох загиблих

Водій та два пасажири одного з автомобілів загинули на місці.

В районі Таїрівського кладовища на під'їзді до одеси в ніч на 7 вересня зіткнулися два автомобіля BMW. Загинули три людини, четверо були госпіталізовані.

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Як повідомляє «Думская», посилаючись на Патрульну поліцію Одеси, близько опівночі автомобіль BMW третьої моделі рухався в бік міста з боку Чорноморська. Біля кладовища водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в інший BMW, «сімку».

Водій і два пасажири першого BMW загинули на місці. У другому автомобілі — четверо постраждалих.

Для вилучення тіл загиблих залучалися співробітники ДСНС.

Раніше в Одесі потрапив в аварію автомобіль рятувальників, які їхали гасити пожежу на СТО