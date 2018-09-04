В Одесі потрапив у аварію автомобіль рятувальників, які їхали гасити пожежу на СТО
В Одесі автомобіль рятувальників, який прямував на гасіння пожежі на СТО, зіткнувся з легковиком, постраждали три людини.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 3 серпня о 21:10, рухаючись на пожежній автоцистерні з включеними спецсигналами по вулиці Дальницька, пожежно-рятувальне відділення, перетинаючи перехрестя, потрапило в ДТП.
В результаті зіткнення автомобілі зазнали пошкоджень. Постраждали три людини: водій і двоє пасажирів легкового автомобіля, яких госпіталізували до лікувального закладу.
У прес-службі наголосили, що водії транспортних засобів зобов'язані дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. Зокрема, в разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком і (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів ).
У результаті дорожньо-транспортної пригоди вказане пожежно-рятувальне відділення до виконання завдань за призначенням не залучалося.
Як повідомляв УНІАН, учора в Одесі на вулиці Дальницькій сталася пожежа на СТО, постраждали четверо рятувальників.