На станції метро "Палац спорту" у Києві дівчина стрибнула під потяг

Як стверджують медики, вона вижила, оскільки впала між рейками.

У столичному метро на станції "Палац спорту" 19-ти річна дівчина кинулася під потяг.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Працівники станції швидко відреагували і дістали дівчину, йдеться в повідомленні. Вона впала у виїмку між рейок і не отримала травм.

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За словами поліцейських, "дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними і медиками не йшла". Після медичного огляду її передали психологам.

Раніше у Києві пасажирський потяг переїхав двох людей біля ТРЦ.