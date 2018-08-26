На станції метро "Палац спорту" у Києві дівчина стрибнула під потяг
02:29, 26 серпня 2018Інциденти
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Як стверджують медики, вона вижила, оскільки впала між рейками.
За словами поліцейських, дівчина була в неадекватному стані / фото УНІАН
У столичному метро на станції "Палац спорту" 19-ти річна дівчина кинулася під потяг.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Працівники станції швидко відреагували і дістали дівчину, йдеться в повідомленні. Вона впала у виїмку між рейок і не отримала травм.
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За словами поліцейських, "дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними і медиками не йшла". Після медичного огляду її передали психологам.
Раніше у Києві пасажирський потяг переїхав двох людей біля ТРЦ.
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