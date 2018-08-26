этот материал доступен на русском

На станції метро "Палац спорту" у Києві дівчина стрибнула під потяг

02:29, 26 серпня 2018
Інциденти
482 0
За словами поліцейських, дівчина була в неадекватному стані / фото УНІАН

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Працівники станції швидко відреагували і дістали дівчину, йдеться в повідомленні. Вона впала у виїмку між рейок і не отримала травм.

Читайте такожУ Києві хлопець викинувся з 14 поверху через нещасливе кохання

За словами поліцейських, "дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними і медиками не йшла". Після медичного огляду її передали психологам.

Раніше у Києві пасажирський потяг переїхав двох людей біля ТРЦ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#метро#самогубство