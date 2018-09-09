В Одесі водієві BMW, який збив на смерть двох людей, повідомили про підозру

Правопорушнику загрожує до 10 років ув'язнення, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 55-річна жінка і 52-річний чоловік.

В Одесі прокуратура повідомила про підозру водієві BMW, який на смерть збив двох і травмував кількох людей, які перебували у пішохідній зоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Закон передбачає до 10 років ув'язнення за цей злочин.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 55-річна жінка і 52-річний чоловік.

Крім того, були травмовані 20-річна дівчина - пасажир BMW, 30-річна жінка і курсант, які стояли на узбіччі.

Ще один пішохід перебуває у тяжкому стані в лікарні. Його особу поки не встановлено.

Відзначається, що в понеділок, 10 вересня, прокуратура звернеться з клопотанням про взяття водія під варту без права на заставу і з клопотанням про арешт його автомобіля.