У центрі Києва прострілили руку дівчині, яка відпочивала на лавці

Пара сиділа на лавці у дворі будинку, як раптом вони почули різкий хлопок.

У вівторок, 11 вересня, у Києві на Великій Васильківській стріляли в дівчину. У постраждалої поранена рука.

Пригода сталася близько 13:00.Про це "Інформатору" розповів хлопець постраждалої.

За його словами, пара сиділа на лавці у дворі 52 будинку, як раптом вони почули різкий хлопок. За мить з'ясувалося, що у 20-річної дівчини потекла кров з правої руки. На місце негайно викликали медиків і патрульних. Лікарі на місці надали першу допомогу постраждалій, її життю нічого не загрожує.

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За припущенням хлопця дівчини, могли стріляти з вікна чи балкона одного з будинків, що стоять поруч. Також, за попередніми даними, зброя була травматичною. На даний момент правоохоронці розшукують стрілка й опитують можливих свідків.

Раніше в Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі.