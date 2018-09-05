У Києві чоловік влаштував стрілянину в тролейбусі (фотогалерея, відео)

Ніхто з пасажирів не постраждав, проте двоє правоохоронців дістали незначні ушкодження.

У Києві співробітники поліції затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у тролейбусі під час перевірки документів.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, внаслідок події ніхто з пасажирів не постраждав, проте двоє правоохоронців дістали незначні ушкодження.

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«Сьогодні на зупинці громадського транспорту «Караваєві дачі» правоохоронці помітили у тролейбусі чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні шахрайства: місяць тому в Голосіївському районі зловмисник облаштував псевдообмінник, через інтернет домовився про обмін 190 тис. доларів, а коли клієнт передав йому гроші – втік через запасний вихід», - йдеться у повідомленні.

«Правоохоронці підійшли до чоловіка, представилися і попросили надати документи для перевірки. У відповідь він різким рухом дістав зброю, вистрелив у вікно, через яке і намагався втекти. Однак оперативники його затримали», - зазначили поліції.

Відео: Kyiv Operativ

На місці працює слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, а також встановлюють причетність зловмисника до скоєння шахрайських дій. Після проведення першочергової перевірки його діям буде надано правову оцінку, додали в поліції.

Нагадаємо, в квітні в Києві на вулиці Малій Житомирській у тролейбусі сталася бійка, кілька людей отримали незначні ножові поранення, рух по вулиці перекрито.