На Рівненщині через п'яного водія повністю заблокована траса «Київ-Чоп», черги розтяглися на кілька кілометрів (фото)
У Рівненській області через п’яного водія перекинулася вантажівка, внаслідок чого автодорога «Київ-Чоп» виявилася повністю заблокованою для руху транспорту.
Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік обласного центру біля села Колоденка Рівненського району.
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«Унаслідок перекидання вантажівки з причепом було заблоковано чотири смуги на трасі міжнародного значення «Київ-Чоп». За приблизними підрахунками, черги від місця скоєння ДТП сягнули 3 кілометрів у обидва боки», - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено, що водій вантажівки порушив правила обгону. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті проведення тесту у нього виявлено 2,64 проміле.
Патрульні склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП України. Сукупна відповідальність, передбачена санкцією статей, передбачає накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
На місці події проводяться рятувальні роботи.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, наразі до надання допомоги залучено 6 одиниць спецтехніки ДСНС та 22 рятувальника.
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