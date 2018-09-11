У Києві пенсіонерка стріляла в пару через "поведінку молодих людей"

За словами затриманої, їй не сподобалася поведінка молодих людей, тому вона стріляла зі своєї квартири.

У Києві 61-річна жінка стріляла з вікна власної квартири, поранень зазнала 20-річна дівчина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної поліції.

«В обідню пору до столичної поліції надійшло повідомлення, що в лікарню доставили 20-річну дівчину з пораненням у руку, попередньо - з пневматичної зброї», - сказано у повідомленні.

На місце інциденту прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Свідки інциденту вказали правоохоронцям на оселю, звідки пролунав постріл. Працівники поліції провели обшук у цій квартирі. У приміщенні вилучили патрони, кульки до пневматичної гвинтівки та помпову рушницю.

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«Поліцейські поспілкувалися із 61-річною господаркою, яка зізналася, що це вона стріляла з вікна своєї квартири. Зі слів затриманої, їй не сподобалася поведінка молодих людей», - повідомили у столичній поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.