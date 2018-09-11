Криваві малюнки в дитинстві - кривавий напад: ЗМІ дізналися, що спонукало школяра поранити ножицями вчительку (відео)

І були шоковані малюнками сина, та яка викладала в Інтернет. Шоковані і вчителя у Калуші у школі, де раніше навчався хлопець.

Криваві малюнки в дитинстві - кривавий напад на вчительку. Журналісти ТСН знайшли в соцмережах сторінку матері 8-класника, який напередодні пробив голову стільцем вчитель, а потім ще і поранив ножицями на очах у всього класу.

І були шоковані малюнками сина, які викладала в Інтернет. Шоковані і вчителя у Калуші у школі, де раніше навчався хлопець.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві учень 8 класу наніс вісім колотих ран вчитель інформатики за те, що вона поставила йому "прочерк". Інцидент стався в спеціалізованій школі №94.

Школяр спочатку вдарив її стільцем по голові, а після завдав удари ножицями в спину. На даний момент їй зробили кілька операцій, її стан оцінюють як важкий.

Нападник учень в класі був новеньким. В Київ він разом з батьками приїхав з Івано-Франківської області. Хлопчика теж госпіталізували у лікарню, він у важкому психологічному стані.