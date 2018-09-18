В Одесі чоловік прийшов в школу із сокирою на «розбірки» з кривдниками своєї дитини

Зловмисником виявився 40-річний одесит.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який прийшов до школи з сокирою на «розборки» з кривдниками своєї дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління поліції охорони в Одеській області, вчора близько 16.00 наряд реагування поліції охорони отримав повідомлення з електронної бази «Цунамі», в якому йшлося про те, що в одній зі шкіл Приморського району міста невідомий чоловік загрожує людям сокирою.

Свої дії зловмисник аргументував тим, що його дитину нібито ображають у школі.

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«Коли поліцейські прибули на місце, до них підбігли люди, які були дуже налякані й вказали на агресивного чоловіка з сокирою в руках», - повідомили у прес-службі.

Чоловіка було затримано, ним виявився 40-річний одесит. Затриманого доставлено до Приморського відділу поліції Одеси для з'ясування всіх обставин події.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.