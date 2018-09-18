На Харківщині під час руху згорів вщент пасажирський автобус (фото)
У Великобурлуцькому районі Харківської області на ходу загорівся пасажирський автобус марки IVAN, який з гаража направлявся у сторону місцевого автовокзалу.
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Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, в автобусі знаходився лише 53-річний водій. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
"Зі слів чоловіка стало відомо, що при переїзді залізничної колії він помітив з-під капоту дим. Водій зупинив автівку на узбіччі та самотужки намагався загасити вогонь. Не впоравшись, викликав працівників Державної служби надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі від автобуса залишився лише металевий каркас.
Зазначається, що попередньою причиною пожежі є несправність проводки. Наразі встановлюються усі обставини інциденту та вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, у Житомирі сталася масштабна пожежа на картонному комбінаті.