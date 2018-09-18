У Житомирі сталася масштабна пожежа на картонному комбінаті (фото, відео)

Висока температура та швидке розповсюдження вогню створюють складність в гасінні.

У Житомирі сталася масштабна пожежа на складах картонного комбінату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, інформація про пожежу надійшла сьогодні об 11.20.

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На ТОВ «Житомирський картонний комбінат» оперативно були направлені пожежні. На місці події бійці ДСНС з’ясували, що горить склад картонного комбінату. Площа пожежі зараз складає орієнтовно 3 тис. кв. м.

Висока температура та швидке розповсюдження вогню через високе пожежне навантаження (горить папір, картон тощо) створюють складність в гасінні. Аби запобігти перекиданню вогню на інші цехи та на поруч розташовані підприємства, на гасінні пожежі працюють вже 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу.

Пожежу наразі локалізовують та уточнюють її масштаби. Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки з'ясовуються.

Як повідомляє УНІАН, у п'ятницю ввечері, 24 серпня, в Мукачеві Закарпатської області загорілися складські приміщення "Нової пошти", площа пожежі становила понад двох тисяч квадратних метрів.