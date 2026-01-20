Валюта продовжує дешевшати: свіжий курс долара і євро 20 січня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,08 грн, а євро – 50,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 20 січня, подешевшав на 10 копійок і становить 43,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,08 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 8 копійок і складає 50,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,53 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,80 грн/євро, а курс продажу - 50,59 грн/євро.

Національний банк України встановив на 20 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що у найближчий тиждень в Україні ймовірне поступове, контрольоване послаблення гривні. За її словами, в січні багато компаній та державних структур здійснюють крупні платежі, що підвищує попит на валюту.

