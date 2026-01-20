У мерії Дніпра проводяться обшуки, – Філатов

За словами мера, причина обшуків – нібито порушення із захороненням відходів на міському сміттєзвалищі.

Правоохоронці прийшли з обшуками в мерію Дніпра. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Сьогодні вранці чергові "правоохоронці" вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено", - заявив він.

За його словами, сьогодні вночі внаслідок російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла.

"Зараз, серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці", у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?" - додав Філатов.

Ворожі атаки на Дніпро

Сьогодні вночі російські військові здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Під ударом опинились Київ, Дніпро, Вінниччина, Одещина та інші регіони. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури.

7 січня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, під ударом була Дніпропетровщина. Регіон було майже повністю знеструмлено, включно з обласним центром. У Дніпрі було відсутнє світло, вода, опалення та інтернет.

Тоді мер міста Борис Філатов заявив, що у Дніпрі через відсутність електропостачання склалася надзвичайна ситуація національного рівня.

